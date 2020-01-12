BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi mi?

Genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM sınavları ocak ayında başladı. İlk süreçte grup taraması sınavlarına katılan öğrenciler, bir sonraki aşamada ise bireysel değerlendirmeye tabi olacak. İlk sınavların başlamasıyla sonuç tarihi de şimdiden merak konusu oldu. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları da merak edilen gündemde yer alan diğer konulardan oldu. İşte, MEB takvimine göre BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih ve BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.