BİLSEM nedir?
BİLSEM, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği sınavlardan biri. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılır. İşte, BİLSEM hakkında detaylı bilgi...
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapılır. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer alır.
Genel Zihinsel
Sorulan sorulara doğru ve hızlı yanıt veren, yeni bir konu öğrenmek amacıyla sorular soran, bağlantısız fikirler arasında alışılmadık bağlantılar kuran, verilen görevleri mükemmeliyetçi bir tutum sergileyerek tamamlamada ısrarcı olan öğrencileri ifade eden alandır.
Görsel Sanatlar
Aktif, akıcı ve geniş bir hayal gücüne sahip olan, resimleri derinlik ve parçalar arasında uygun oranlar kullanarak planlayan, nesneleri ve ortamları ayrıntılarıyla algılayıp çeşitli malzemelerden değişik tasarımlar yapan, özgün tasarımlar üretebilecek potansiyele sahip olan öğrencileri ifade eden alandır.
Müzik
İşitsel ve ritmik olarak üst düzey performans gösteren, duyduğu bir ya da birden fazla sesi ve karmaşık müzik cümlelerini hatırlayıp seslendirebilen, çalgı çalma ve şarkı söyleme istekleri üst düzeyde olan ve müzikle ilgili alanlarda fark yaratan çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip olan öğrencileri ifade eden alandır.
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