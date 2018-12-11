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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 22:42, Son Güncelleme:

2019 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından belirlenen tarih ve sürece ilişkin bilgiler

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2019 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından belirlenen tarih ve sürece ilişkin bilgiler

BİLSEM 2019 sınav tarihleri ve sürecine ilişkin bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. BİLSEM sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan tarih araştırması yaparken bir yandan da örnek soruları inceliyor. Peki, BİLSEM bu yıl ne zaman yapılacak? İşte, takvim ve BİLSEM sorularından örnekler

BİLSEM hazırlıkları şimdiden başladı. Zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilere yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan BİLSEM sınavları Türkiye çapında belirli noktalarda düzenlenecek.

‘2018-2019 Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Takvimi’ne göre, BİLSEM’lere öğrenci seçimi için sınıf öğretmenleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarını 14 Aralık’a kadar doldurabilecek. Grup tarama uygulamaları 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 29 Mart’ta www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları ise 2-12 Nisan 2019’da verilecek. Bunun giriş belgeleri e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 16 Nisan’da yayımlanacak. Bireysel değerlendirmeler 22 Nisan-12 Temmuz 2019’da olacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Temmuz 2019’da www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Bu öğrencilerin kayıtları 19 Ağustos-6 Eylül 2019’da alınacak.

BİLSEM SORU ÖRNEKLERİ

Geçmiş dönemlere ait BİLSEM soruları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılıyor. Öğrenciler, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabildikleri sorularla BİLSEM’e hazırlanabiliyor.

ÖRNEK BİLSEM SORULARI İÇİN TIKLAYIN

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