2019 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından belirlenen tarih ve sürece ilişkin bilgiler
BİLSEM 2019 sınav tarihleri ve sürecine ilişkin bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. BİLSEM sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan tarih araştırması yaparken bir yandan da örnek soruları inceliyor. Peki, BİLSEM bu yıl ne zaman yapılacak? İşte, takvim ve BİLSEM sorularından örnekler
BİLSEM hazırlıkları şimdiden başladı. Zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilere yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan BİLSEM sınavları Türkiye çapında belirli noktalarda düzenlenecek.
‘2018-2019 Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Takvimi’ne göre, BİLSEM’lere öğrenci seçimi için sınıf öğretmenleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarını 14 Aralık’a kadar doldurabilecek. Grup tarama uygulamaları 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 29 Mart’ta www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları ise 2-12 Nisan 2019’da verilecek. Bunun giriş belgeleri e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 16 Nisan’da yayımlanacak. Bireysel değerlendirmeler 22 Nisan-12 Temmuz 2019’da olacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Temmuz 2019’da www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Bu öğrencilerin kayıtları 19 Ağustos-6 Eylül 2019’da alınacak.
BİLSEM SORU ÖRNEKLERİ
Geçmiş dönemlere ait BİLSEM soruları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılıyor. Öğrenciler, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabildikleri sorularla BİLSEM’e hazırlanabiliyor.
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