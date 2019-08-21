BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı - BİLSEM sonuç sorgulama
Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2019 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, bireysel değerlendirme sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler.
13 Mayıs- 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. BİLSEM bireysel değerlendirme sonucuna göre başarılı sayılan adaylar bilim ve sanat merkezlerinde eğitimlerine devam edebilecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?
Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130,
Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90,
Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlenmiştir.
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
KAYITLAR NE ZAMAN?
Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.
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