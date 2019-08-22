BİLSEM 2019 kayıtları ne zaman yapılacak?
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ardından gözler kayıtlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı. BİLSEM’de başarılı olan öğrenciler kayıt yaptıracakları tarihi merak ediyor. Peki, BİLSEM 2019 kayıtları ne zaman yapılacak?
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 21 Ağustos Çarşamba günü duyuruldu. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada tamamlanmış oldu. BİLSEM'lere devam eden öğrenci sayısı 42 bin 832'den 63 bin 95'e yükseldi. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırması gerekiyor.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.
Yerli zeka ölçeği ilk kez kullanıldı
Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde bu yıl Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulandı.
Resim ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler, illerde kurulan komisyonlar tarafından değerlendirildi.
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