Bilkent Şehir Hastanesi 12 bin personel alımı yapacak... Bakan Koca'dan personel alımı açıklaması
Bilkent Şehir Hastanesi personel alımıyla ilgili detaylar gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne 12 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. İşte detaylar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ankara Şehir Hastanesi'yle ilgili açıklama geldi. Hasta kabulüne başlandığını ilan eden Koca, Bilkent Şehir Hastanesinde 7 bine yakın sağlık personeli olmak üzere toplam 12 bin kişi istihdam edileceği müjdesini verdi.
BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ KADRO DAĞILIMI
Ankara Şehir Hastanesi tarafından yayınlanan iş ilanları şöyle;
Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.
İlanlarda ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu bay bayan, deneyimli deneyimsiz adayların iş başvurusu yapabilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunuyor.
Nasıl ve nereden iş başvurusu yapılır?
Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde çalışacak olan personellerin bir kısmı, şehir hastanesinin açılması sebebi ile kapanmak durumunda kalan diğer hastanelerden transfer edilecek. Geriye kalan kadro ve pozisyonlar için ise başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Ankara İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, iş başvuru formu doldurabilirsiniz. Akabinde kurumun insan kaynakları yapmış olduğunuz iş başvurusunu detaylı olarak incelemekte ve başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar kurum bünyesinde çalışma imkanı elde edeceklerdir.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesine:
- 664 kişi hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter,resepsiyon,refakat,hasta taşıma),
- 55 kişi çağrı merkezi görevlisi,
- 313 kişi oda destek personeli
- 500 kişi mutfak personeli(aşçı,aşçı yard,kepçeci,bulaşıkçı,meydancı,depo personeli
- 978 kişi temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)
- 450 kişi hastane güvenliği
- 62 kişi otopark personeli alınacaktır.
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