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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Bilecik’de iftar saat kaçta? 2019 Bilecik iftar saatleri ve imsakiye bilgileri

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Bilecik’de iftar saat kaçta? 2019 Bilecik iftar saatleri ve imsakiye bilgileri

Bilecik iftar saatleri, bölgede ikamet eden birçok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilecik’de akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açmak için bekleyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, Bilecik iftar saatleri ve güncel imsakiye bilgileri

Bilecik ve ilçelerinde ikamet eden birçok vatandaş, bulundukları bölge için iftar saatleri araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bilecik’de iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Bilecik iftar saatleri ve imsakiye detayları

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:0920:0621:38*
207.05.201904:0720:0721:39
308.05.201904:0520:0821:41
409.05.201904:0420:0921:42
510.05.201904:0220:1021:44
611.05.201904:0120:1121:45
712.05.201903:5920:1221:47
813.05.201903:5720:1321:48
914.05.201903:5620:1421:50
1015.05.201903:5420:1521:51

Bilecik’de iftar saat kaçta 2019 Bilecik iftar saatleri ve imsakiye bilgileri

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