Bilecik’de iftar saat kaçta? 2019 Bilecik iftar saatleri ve imsakiye bilgileri
Bilecik iftar saatleri, bölgede ikamet eden birçok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilecik’de akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açmak için bekleyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, Bilecik iftar saatleri ve güncel imsakiye bilgileri
Bilecik ve ilçelerinde ikamet eden birçok vatandaş, bulundukları bölge için iftar saatleri araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bilecik’de iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Bilecik iftar saatleri ve imsakiye detayları
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:09
|20:06
|21:38*
|2
|07.05.2019
|04:07
|20:07
|21:39
|3
|08.05.2019
|04:05
|20:08
|21:41
|4
|09.05.2019
|04:04
|20:09
|21:42
|5
|10.05.2019
|04:02
|20:10
|21:44
|6
|11.05.2019
|04:01
|20:11
|21:45
|7
|12.05.2019
|03:59
|20:12
|21:47
|8
|13.05.2019
|03:57
|20:13
|21:48
|9
|14.05.2019
|03:56
|20:14
|21:50
|10
|15.05.2019
|03:54
|20:15
|21:51
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