Bilal Ekşi duyurdu: 11 Mayıs'ta başlıyor
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Zonguldak tarifeli seferlerinin 11 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün sefer yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
İstanbul-Zonguldak seferlerimiz (12 Mayıs, Pazar ilk seferimiz) 99,99TL ile satışa açılmıştır. pic.twitter.com/oGK4GCXzFL— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 4, 2019
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