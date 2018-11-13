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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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13.11.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere müjde! Hepsi ücretsiz

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İstanbullulara hizmet verecek olan Akademi Beyoğlu; sinema, dil kurslarından, kültür sanat ve yazılıma kadar birçok atölyeyi bir arada bulma imkanı sunuyor. Yıllık ortalama 10 bin kursiyerin eğitim alması hedeflenen akademide kurs ve atölyeler de ücretsiz.

Beyoğlu Belediyesi'nin yeni hizmeti Akademi Beyoğlu'nda 10 farklı atölye bulunuyor. Akademi, kendini geliştirmek isteyen herkesi bekliyor.

26 sınıfta sunulan atölye ve kurslarda ortalama 500 kursiyer eğitim alıyor. Akademi Beyoğlu'nda hedef yılda ortalama 10 bin kursiyere ulaşmak. Atölye ve kurs konuları arasında sinema yazarlık da var, dijital teknolojiler ve robotik kodlama da.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Akademi Beyoğlu'yla ilgili şöyle konuştu: "İki alanda kendimizi ihitisaslaştırdık. Birincisi; yazılım. Yazılımda robotik ayrı bir kısım, yazılım donanım ayrı bir kısım. Yazılım endeksli tematik atölyeleri açtığımız yerler burası. İkinci tarafımız da insanın daha çok iletişimine yönelik." Sinema salonları, müzik odası, çok amaçlı salonun yanı sıra, kitap kafe ve üniversite hazırlık kurslarının da bulunduğu merkezde dil eğitimi de veriliyor. Çince, Fransızca, Rusça, Almanca bu dil kurslarından sadece birkaçı.

Şu an 600 öğrencinin Akademi Beyoğlu'nda eğitim aldığını söyleyen Demircan, "Liseye üniversteye alternatif mantığı yok. Orada okuyan öğrencilerin orada bulamadığı ama hayata kendisini entegre edecek hangi alanda boşluk varsa o boşlukları doldurmaya talip olan bir mantığı gerçekleştiriyoruz. Şu anda bin 600 öğrenciyle başladık daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

Kurs ve atölyelerden yararlanmak için, Akademi Beyoğlu'na kayıt yaptırmak yeterli.

 

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