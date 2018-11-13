Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere müjde! Hepsi ücretsiz
İstanbullulara hizmet verecek olan Akademi Beyoğlu; sinema, dil kurslarından, kültür sanat ve yazılıma kadar birçok atölyeyi bir arada bulma imkanı sunuyor. Yıllık ortalama 10 bin kursiyerin eğitim alması hedeflenen akademide kurs ve atölyeler de ücretsiz.
Beyoğlu Belediyesi'nin yeni hizmeti Akademi Beyoğlu'nda 10 farklı atölye bulunuyor. Akademi, kendini geliştirmek isteyen herkesi bekliyor.
26 sınıfta sunulan atölye ve kurslarda ortalama 500 kursiyer eğitim alıyor. Akademi Beyoğlu'nda hedef yılda ortalama 10 bin kursiyere ulaşmak. Atölye ve kurs konuları arasında sinema yazarlık da var, dijital teknolojiler ve robotik kodlama da.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Akademi Beyoğlu'yla ilgili şöyle konuştu: "İki alanda kendimizi ihitisaslaştırdık. Birincisi; yazılım. Yazılımda robotik ayrı bir kısım, yazılım donanım ayrı bir kısım. Yazılım endeksli tematik atölyeleri açtığımız yerler burası. İkinci tarafımız da insanın daha çok iletişimine yönelik." Sinema salonları, müzik odası, çok amaçlı salonun yanı sıra, kitap kafe ve üniversite hazırlık kurslarının da bulunduğu merkezde dil eğitimi de veriliyor. Çince, Fransızca, Rusça, Almanca bu dil kurslarından sadece birkaçı.
Şu an 600 öğrencinin Akademi Beyoğlu'nda eğitim aldığını söyleyen Demircan, "Liseye üniversteye alternatif mantığı yok. Orada okuyan öğrencilerin orada bulamadığı ama hayata kendisini entegre edecek hangi alanda boşluk varsa o boşlukları doldurmaya talip olan bir mantığı gerçekleştiriyoruz. Şu anda bin 600 öğrenciyle başladık daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.
Kurs ve atölyelerden yararlanmak için, Akademi Beyoğlu'na kayıt yaptırmak yeterli.
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