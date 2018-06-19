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    Beylikdüzü sahilinde çocuk cesedi bulundu

    Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
    19.06.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beylikdüzü sahilinde sabah saatlerinde çalışan belediye işçileri, sahil kenarında yerde hareketsiz yatan bir erkek çocuğu gördü. İşçiler kısa sürede polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini anlarken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    İstanbul Beylikdüzü sahilinde cesedi bulunan 14 yaşındaki çocuğun silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el koyan polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Beylikdüzü Kavaklı sahilinde temizlik yapan belediye işçileri, cesedi farketti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Cesedin 14 yaşındaki Ahmet Özatlı'ya ait olduğu belirlendi. Özatlı'nın şakağından giren kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilirken cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el konuldu. Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Beylikdüzü sahilde çocuk cesedi bulundu
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    Etiketler: ceset , son dakika , haberler
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