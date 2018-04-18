Beştepe'deki zirvenin ardından Bahçeli, kurmaylarını topladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin dünkü grup toplantısında, erken seçim çağrısı yaparak, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'te dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.

KURMAYLARIYLA BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin erken seçim konusunda yaptığı zirve yaklaşık 30 dakika sürdü. Bahçeli, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından parti yetkilileriyle bir araya geldi.