Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Beştepe'deki zirvenin ardından Bahçeli, kurmaylarını topladı

    Beştepe'deki zirvenin ardından Bahçeli, kurmaylarını topladı

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından parti yetkilileriyle bir araya geldi.

     

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin dünkü grup toplantısında, erken seçim çağrısı yaparak, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili  genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur" ifadesini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'te dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.

    KURMAYLARIYLA BİRARAYA GELDİ 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  Bahçeli'nin erken seçim konusunda yaptığı zirve yaklaşık 30 dakika sürdü. Bahçeli, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından parti yetkilileriyle bir araya geldi.

    Etiketler: beştepe zirvesi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri