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    Beştepe'de yoğun trafik

    ANKARA
    06.04.2018 - 00:36 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de yoğun bir görüşme trafiği yaşadı.

    Erdoğan, ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım’ı daha sonra da MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı kabulün heyet üyeleri arasında, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında görev alan istihbarat birim başkanlarının yanı sıra dost unsurların yöneticileri ve Afrin’de görev yapan ÖSO komutanları yer aldı. Görüşmeyle ilgili görüntü paylaşılmadı. Erdoğan, haftalık görüşme kapsamında son olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul etti. Ayrıca, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan büyükelçileri Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Beştepe , gazetehaberleri , gündem
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