Beştepe’de yeni sistem dizaynı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin son rötuşlarını yapmak için hafta boyunca Beştepe’de kurmaylarıyla çalışma yürüteceği belirtiliyor. Çalışma yoğunluğu ve personel sayısı artacak olan Beştepe’ye Başbakanlık birimlerinden geçirilecek olan personelle ilgili tespitler tamamlandı. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nda görevlendirilecek olan personelle ilgili güvenlik soruşturmaları da bitirildi. Sayıları 40’a yaklaşan Cumhurbaşkanı danışmanlarının yeni sistemde ofislerin başında görevlendirilebileceği belirtiliyor.