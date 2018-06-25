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    Beştepe’de yeni sistem dizaynı

    Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
    25.06.2018 - 20:48 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra Beştepe’ye taşınacak olan Başbakanlık birimleri ve ofis sistemi nedeniyle odalarda yeni düzenlemeler yapılıyor.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin son rötuşlarını yapmak için hafta boyunca Beştepe’de kurmaylarıyla çalışma yürüteceği belirtiliyor. Çalışma yoğunluğu ve personel sayısı artacak olan Beştepe’ye Başbakanlık birimlerinden geçirilecek olan personelle ilgili tespitler tamamlandı. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nda görevlendirilecek olan personelle ilgili güvenlik soruşturmaları da bitirildi. Sayıları 40’a yaklaşan Cumhurbaşkanı danışmanlarının yeni sistemde ofislerin başında görevlendirilebileceği belirtiliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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