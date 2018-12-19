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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
19.12.2018 - 17:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta korkunç cinayet! 'Sessiz ol' diyen kadının boğazını kesti

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Beşiktaş'ta korkunç cinayet! 'Sessiz ol' diyen kadının boğazını kesti

Beşiktaş Nispetiye’de apartman görevlisi kadın, gürültü yaptığı iddiasıyla uyarmaya gittiği fitness hocası adam tarafından bıçakla boğazını kesilerek öldürüldü. Olay sonrası polis kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken, yakınları ise olay yerine geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı’yı (48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bunun üzerine bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan adamın kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen adam, sinirle kapıyı açtı. Bunun üzerine kadın, adamı sessiz olması için uyardı. Ancak kadın ile adam arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, adam bıçakla kadının boğazını kesti. Olay sonrası talihsiz kadın olay yerinde can verirken, katil zanlısı adam ise kaçarak kayıplara karıştı.

“Sessiz ol” dediği kadının boğazını kesti

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmana güvenlik şeridi çekerek içeride incelemelerde bulundu. Vatandaşların da ifadelerini almasının ardından olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında kadının cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası ölen kadının yakınları da apartmana geldi.

“Bıçakla boğazını kesip öldürmüşler”

Olayı duyan bir vatandaş, “Adam nişanlısı ile kavga etmiş. Komşular duyunca şikayet ediyor ve Nefise’yi çağırıyor. Bıçakla boğazını kesip öldürmüşler. Gürültü çıkarmışlar, Nefise 20 senelik komşumuzdu” dedi. Bir başka vatandaş ise “Taksiyle bir kadın pencereden kafasını çıkartıp apartmanın adını bağırıyordu. Sonra ben bağırdığını gördüm ve apartman yukarıda dedim. Kendisini çok telaşlıydı, ben köpeği falan kayboldu sandım. Sonradan duyduğumuz göre cinayet olmuş” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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