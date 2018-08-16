Beşiktaş’ta gerçeği aratmayan tatbikat

Beşiktaş Belediyesi’nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen 3 aşamalı tatbikata Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi, Beşiktaş Arama Kurtarma Derneği, Toplumsal Afet Platformu, Denizcilerle Dayanışma Derneği Deniz Arama Kurtarma Birimi, Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Arama Kurtarma Birimi, Aya Arama Kurtarma Derneği tarafından, Belediye Ana Binası, Ortaköy Sahili ve Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı olmak üzere üç farklı noktada gerçekleştrildii. Belediye binasında başlayan tatbikatta deprem anında binada bulunanlar tahliye edildi ve parkta toplanıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı göçük altında kalan yaralıları kurtarma çalışması ise gerçeği aratmadı.

Tatbikatta binada doğal gaz sızıntısından dolayı patlama gerçekleşti, yetkililer yangına müdahalede bulundu. Ardından enkaz alanına girilebilmesi için çoklu gaz ölçümü yapıldı ve arama kurtarma ekipleri yaralılara ulaşmak için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Olası deprem durumunda afet toplanma merkezi sağlık ekiplerince Sahra Hastanesi çadırlarında ilk müdahale yapıldı. Park alanında kurulan çadırlarda da deprem sonrası barınmanın nasıl olabileceği anlatıldı. Kızılay Beşiktaş Şubesi’nin parkta kurduğu mobil kan bağışı aracı sayesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

“PANİKLE HATA YAPILMAMASI İÇİN”

Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve evsiz kaldığı 17 Ağustos depreminin yılmdönümünde, beklenen büyük depremöncesi ilçe halkını bilgilendirmek, hazırlıkları göstermek için yapılan tatbikatta konuşan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Özlem Özcan, ‘’Deprem tabii ki çok büyük bir felaket ama deprem konusunda yeterince bilgisi ve hazırlığı olmayan toplumlar bu korkuyu çok uç noktalarda yaşadıkları için panikleyerek yaşamlarına dahi mal olabilecek hatalar yaparlar. Bizlere düşen görev vatandaşlarımızı deprem konusunda eğitmek ve olası bir depremde kendini nasıl en iyi şekilde koruyabileceğini öğretmektir. Belediye olarak bu konuda eğitim çalışmaları ve tatbikatlar yapıyoruz. Yapı stokumuzun durumunu tespit edip depreme hazır hale getirme ve ayrıca yoğun bir yapılaşma tehdidi altında olan afet toplanma alanlarını ideal bir şekilde planlamaya çalışıyoruz.’’ dedi.

Toplumsal Afet Platformu Derneği üyesi Deniz Öner ise, olası bir afetin ilk saatlerinde herkesin kendi başına olacağını, sadece kendi bilgi ve hazırlıklarının kurtaracağını vurguladı. Öner: ‘’Afetlere hazır olmak için afeti beklemeden hazırlıklar yapmak, bireysel olarak deprem öncesi, sırası ve sonrası doğru davranışları ve müdahaleleri yapmayı öğrenmek olası afetlerin zararını en aza indirmek için şarttır‘’ dedi.