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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yaren GÜZELARSLAN - Burcu TUNÇ
16.08.2018 - 18:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta gerçeği aratmayan tatbikat

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Beşiktaş’ta gerçeği aratmayan tatbikat

Beşiktaş Belediyesi’nin, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 19. yıl dönümünde düzenlediği tatbikatta, yaşanacak olası bir depremden sonra yapılacak tüm çalışmalar canlandırıldı. Binalar boşaltılıp, enkaz altında kalan kişiler ekipler tarafından kurtarıldı. Ekiplerinin yaptığı göçük altında kalan yaralıları kurtarma çalışması gerçeği aratmadı. Tatbikatın sonunda Kızılay’a kan bağışı yapıldı.

Beşiktaş Belediyesi’nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen 3 aşamalı tatbikata Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi, Beşiktaş Arama Kurtarma Derneği, Toplumsal Afet Platformu, Denizcilerle Dayanışma Derneği Deniz Arama Kurtarma Birimi, Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Arama Kurtarma Birimi, Aya Arama Kurtarma Derneği tarafından, Belediye Ana Binası, Ortaköy Sahili ve Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı olmak üzere  üç farklı noktada gerçekleştrildii. Belediye binasında başlayan tatbikatta deprem anında binada bulunanlar tahliye edildi ve parkta toplanıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı göçük altında kalan yaralıları kurtarma çalışması ise gerçeği aratmadı.

Tatbikatta binada doğal gaz sızıntısından dolayı patlama gerçekleşti, yetkililer yangına müdahalede bulundu. Ardından enkaz alanına girilebilmesi için çoklu gaz ölçümü yapıldı ve arama kurtarma ekipleri yaralılara ulaşmak için çalışma yaptı.  Sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Olası deprem durumunda afet toplanma merkezi sağlık ekiplerince Sahra Hastanesi çadırlarında ilk müdahale yapıldı. Park alanında kurulan çadırlarda da deprem sonrası barınmanın nasıl olabileceği anlatıldı. Kızılay Beşiktaş Şubesi’nin parkta kurduğu mobil kan bağışı aracı sayesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Beşiktaş’ta gerçeği aratmayan tatbikat

“PANİKLE HATA YAPILMAMASI İÇİN”

Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve evsiz kaldığı 17 Ağustos depreminin yılmdönümünde, beklenen büyük depremöncesi ilçe halkını bilgilendirmek, hazırlıkları göstermek için yapılan tatbikatta konuşan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Özlem Özcan, ‘’Deprem tabii ki çok büyük bir felaket ama deprem konusunda yeterince bilgisi ve hazırlığı olmayan toplumlar bu korkuyu çok uç noktalarda yaşadıkları için panikleyerek yaşamlarına dahi mal olabilecek hatalar yaparlar. Bizlere düşen görev vatandaşlarımızı deprem konusunda eğitmek ve olası bir depremde kendini nasıl en iyi şekilde koruyabileceğini öğretmektir. Belediye olarak bu konuda eğitim çalışmaları ve tatbikatlar yapıyoruz. Yapı stokumuzun durumunu tespit edip depreme hazır hale getirme ve ayrıca yoğun bir yapılaşma tehdidi altında olan afet toplanma alanlarını ideal bir şekilde planlamaya çalışıyoruz.’’ dedi.

Toplumsal Afet Platformu Derneği üyesi Deniz Öner ise, olası bir afetin ilk saatlerinde herkesin kendi başına olacağını, sadece kendi bilgi ve hazırlıklarının kurtaracağını vurguladı. Öner: ‘’Afetlere hazır olmak için afeti beklemeden hazırlıklar yapmak, bireysel olarak deprem öncesi, sırası ve sonrası doğru davranışları ve müdahaleleri yapmayı öğrenmek olası afetlerin zararını en aza indirmek için şarttır‘’ dedi.

Beşiktaş’ta gerçeği aratmayan tatbikat

 

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