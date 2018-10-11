Berlin’de ‘Özel Harekât’ muamması
Almanya'nın başkenti Berlin’de, üzerinde Türk polisine ait logonun ve ‘Özel Harekât’ yazısının bulunduğu bir aracın Alman polisine bildirilmesi ülkede gündem oldu.
‘Türk’ ve ‘TC 27’ ifadelerinin de bulunduğu aracın sahibinin kim olduğu açıklanmadı. Alman Bild gazetesi, aracı gören kişilerin çektikleri fotoğrafları, Sol Parti üyesi Türkiye kökenli Alman milletvekili Hakan Taş’a göndererek olayın Alman siyasetinde gündem olmasına neden olduklarını yazdı. Bild’e konuşan Taş, “Bu konuda büyük bir endişe var. Bu aracın Berlin’de olması ve muhalifleri izlediği iddiası bizleri bile huzursuz ediyor” ifadesini kullandı.
Alman polisinden yapılan açıklamada ise olayın bu aşamada bir suç içermediği, mavi ışık kullanılması ya da polis elbisesi giyilmesi durumunda olay hakkında soruşturma açılabileceği vurgulandı.
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