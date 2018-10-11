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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.10.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

Berlin’de ‘Özel Harekât’ muamması

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Berlin’de ‘Özel Harekât’ muamması

Almanya'nın başkenti Berlin’de, üzerinde Türk polisine ait logonun ve ‘Özel Harekât’ yazısının bulunduğu bir aracın Alman polisine bildirilmesi ülkede gündem oldu.

‘Türk’ ve ‘TC 27’ ifadelerinin de bulunduğu aracın sahibinin kim olduğu açıklanmadı. Alman Bild gazetesi, aracı gören kişilerin çektikleri fotoğrafları, Sol Parti üyesi Türkiye kökenli Alman milletvekili Hakan Taş’a göndererek olayın Alman siyasetinde gündem olmasına neden olduklarını yazdı. Bild’e konuşan Taş, “Bu konuda büyük bir endişe var. Bu aracın Berlin’de olması ve muhalifleri izlediği iddiası bizleri bile huzursuz ediyor” ifadesini kullandı.

Berlin’de ‘Özel Harekât’ muamması

Alman polisinden yapılan açıklamada ise olayın bu aşamada bir suç içermediği, mavi ışık kullanılması ya da polis elbisesi giyilmesi durumunda olay hakkında soruşturma açılabileceği vurgulandı.

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