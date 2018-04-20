Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Üç ayların içinde yer alan üçüncü kandil olan Berat Kandili’nin idrak edilmesine çok kısa bir zaman kaldı. İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Berat Kandili'nde ibadet ve dua edecek vatandaşlar camilere akın edecek. Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, Berat Kandili'nde nasıl ibadet edileceği ve Berat Kandili'nin önemini araştırıyor. İşte, Şaban ayı içinde idrak edilecek olan Berat Kandili hakkında merak edilen detaylar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'üncü gecesi, miladi takvime göre bu yıl 30 Nisan Pazartesi akşamını 1 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor.

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir. Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah’ın rahmetinin coştuğu gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADET VE DAVRANIŞLAR

Cuma, Arife, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Berat gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Şaban ayında oruç tutmak da faziletlidir. İşte Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar…

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Allah'ın bağış kapısını çalarak bütün günahlarımızı geçmiş günahları evvela ciddi bir istiğfar etmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli

Bu gece Rabbimizle olan ilişkilerimizi ciddi bir şekilde muhasebe etmeliyiz

İhtiyaç sahipleri ve muhtaç kişilerin ihtiyaçları giderilmeli, sadakalar verilmelidir.