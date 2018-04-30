Berat Kandili mesajlarıyla sevdiklerinize bu günü anlamlı kılın! - Kandil mesajları 2018

Kandil mesajları bu akşamın anlam ve önemini hissettirecek. SMS'ler ve sosyal medya paylaşımları ile ihya edilecek olan Berat Kandili'nde SMS'leri süsleyecek olan kandil mesajları, akşam saatlerinde de gönderilmeye devam edilecek. İşte, yakınlarınıza ve dostlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı kandil mesajları derlemesi

KANDİL MESAJLARI 2018

1-Ramazan Ayının da müjdecisi olan bu mübarek gecede, tüm İslam Aleminin, Berat Kandilini en kalbi duygularımla kutlar, Cenap-ı Allah’tan hayırlara vesile olmasını dilerim.

2-Gönüllerin merhamet ile dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, gündelik hayatın getirdiği sıkıntılar ve manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplerimize bir Kandil olması dileğiyle, hayırlı kandiller.

3-Bu gece hayatımızda olumlu manada yapacağımız bir büyük dönüşüme sebebiyet verme fırsatıdır. Sevgili Peygamberimizin de buyurduğu gibi Berat Gecesi tövbelerin ve duaların kabul edildiği bir gündür. Dolayısıyla kötülüklerden arınma ve iyiliklerle buluşma günüdür. Rahmet ve bereketin sağanak bir şekilde üzerimize yağacağı bu gecenin en güzel şekilde değerlendirilmesini ve Berat Kandilinin hayırlara vesile olmasını dilerim

4-Berat Kandili, bütün insanlığın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, ecellerine dair Allah tarafından meleklere malumatın verildiği bir gecedir. Bu vesileyle Berat Kandili’ni tebrik eder, birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.

5-Berat Kandilinizi tebrik eder, bu geceyi Yüce Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde ihya etmeyi Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederim.

6-Berat Kandili, Müslümanlar olarak vicdanlarımızı muhasebeye çekme, nefislerimizi terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarımızın telafisi için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Berat, borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma anlamına gelmektedir. Bu geceyi iyi değerlendirmeniz dileğiyle, hayırlı kandiller

7-Berat Kandili, insanların sevgi ve saygının h?kim olduğu Ramazan ayının müjdecisi, Yüce Allahın engin af, mağfiret ve rahmetiyle bezenmiş, kutlu bir gecedir. Berat Kandilinizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan dilerim.

8-Kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak büyüklerimizden hayır duaları alalım. Bu mübarek gecede; ülkemiz, birbirimiz ve tüm Müslümanlar için dua edelim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

9-11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah’a sığınarak günahlarından arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Böyle feyizli ve bereketli gecelerde anne ve babamızın hayır dualarını alalım ve çevremizle insanî ilişkilerimizi daha da güçlendirelim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

10-Böyle mübarek gün ve geceler, Kur’an-ı Kerim ile buluşma, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) o muhteşem öğütlerine kulak verme ve O’nun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

11-Böylesi mübarek gecelerin aydınlığını fırsat bilerek, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak kucaklaşmalı, bir olmaya, diri olmaya ve birlikte olmaya çaba göstermeliyiz. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

12-Kandil vesilesi ile aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyor, kandilinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

13-Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. Bu vesile ile bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ederim.

14-Üç ayların müjdecisi olan Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin vesilesiyle İslam dünyasının üzerinde yer alan her türlü sıkıntının kalkmasını diliyorum

15-Berat kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradanın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Bu mübarek gecenin memleketimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, değerli hemşerilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler getirmesini diliyorum.