'Benim ismim etrafında herkes bir şeyler söylüyor'

Cuma namazı çıkışında konuşan Gül özetle şunları söyledi: “Önce memleketimiz için hayırlı olsun. Umarım neticeler hayırlı olur. Şüphesiz ki, seçim deyince beklentiler, tartışmalar, heyecanlar, bunlar da bunun bir parçası. Bunlardan kaçınılamaz. Hele memleketin geleceğinden kaygı duyan, daha iyi olsun diye uğraşan, tartışan herkes, bu kaygıyı taşıyacaktır.



Bugünlerde tabi yoğun olarak bu tartışmalar olurken, benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Şimdi bunlara böyle bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak, pek istemem. Onun için yarın (bugün) sizleri çağıracağım. Ne düşündüğümü, ne yapacağımı, bunları size detaylı olarak anlatacağım. Siz de bunu takdir etmelisiniz. Cami önünde, memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum.”



Gül, arabasına binerken cemaat içinden bir kişi “Cumhurbaşkanım kardeşini yalnız bırakma. Senden bunu bekliyoruz” diye seslendi.