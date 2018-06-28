'Ben içeride size bakarım' diyen babanın korkunç talimatı

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, üç yıldır görev yaptığı okulda, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kökmen'e iki el ateş edilen tüfekteki fişeklerden birinin domuz kurşunu olduğu ve göğsünden girip, sırtından çıktığı belirlendi.

'BABA VURDUK DİYE BAĞIRMIŞ'

Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan, U.Y.'nin babası B.Y.'yi, azmettirici olarak gözaltına aldı. Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki evde yakalandıkları sırada çocuklardan U.Y.'nin yanlarında bulunan B.Y.'ye, "Baba vurduk" diye bağırdığı operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyuldu. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerden, öğrencilerden İ.P. hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y. ile birlikte sigara içtikleri ve saçları uzun olduğu için uyarıldığı da ortaya çıktı.

SON SÖZLERİ, 'NE OLUR OĞLUM' OLDU

Ayhan Kökmen'in, silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili ortaya çıkan detaylardan birisi de olaya dair görüntüler oldu. Okulun bina giriş kapısındaki kamera kayıtları, jandarma tarafından incelendi. Görüntüleri izleyen Milli Eğitim yöneticilerinin aktardığına ve savcılık kayıtlarına göre, müdürü kendisine kızıp tokat attığı iddiasıyla öldüren İ.P. ile arkadaşının bu olayı, 17 saniyede gerçekleştirdiği saptandı. Okul müdürünün de saldırı anındaki son sözlerinin "Ne olur oğlum" diye bağırması olduğu anlaşıldı.

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR

Olaydan sonra tanıkların verdiği bilgiler ile eldeki delilleri inceleyen savcılık, iddianameyi hazırladı. Öğrenciler İ.P., arkadaşı U.Y. ve babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili olarak başka iki öğrenci hakkında ise yardım ve yataklık suçlarında dava açıldı. Toplam 5 sanığın, 13 Temmuz Cuma günü hakim karşısına çıkacakları öğrenildi. Bu arada iddianamede olayın tanıklarının yanı sıra gizli tanık olan 'Gökkuşağı'nın anlattıkları, müdür cinayetinin planlı işlendiğini ve çarpıcı detayları ortaya koydu. Gökkuşağı ve diğer tanıkların ifadelerinde, azmettirici durumundaki B.Y.'nin, olaydan önce uyuşturucu ile birlikte ağır psikiyatri ilaçları alan İ.P. ve oğlu U.Y.'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Ne olacak size, ben arkanızdayım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada" dediği öne sürüldü. B.Y.'nin yine oğlunun okuldan uzaklaştırılmasından sonra yanına gittiği Müdür Kökmen'e, "Benim oğlum yanlış yapmaz, ne yapmışsa doğru yapmıştır. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Silahla tehdit şeklinde bir olay yok. Silah da yok, tüfek de yok" dediği ifade edildi. Olaydan sonra yapılan testte sanıkların kanlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı da belirtildi.