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    Belediye deposunda yangın

    DHA
    30.05.2018 - 19:02 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediyenin depo olarak kullandığıÿeski garaj binasında yangın çıktı.ÿAlevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

    Çerkezköy Belediyesi’nin Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan ve depo olarak kullanılan eski garaj binasında bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Belediye deposunda yangın

    Depoda kullanılmayan araç lastiklerinin de tutuşmasıyla yükselen alevler ve siyah duman gökyüzünü kapladı. Dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, alevleri gören vatandaşlarınÿbölgeye gelmesi üzerine jandarma ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı.

    Belediye deposunda yangın

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Daha sonra soğutma çalışmaları sürdürüldü. Çevrede toplananlar ise söndürme çalışmalarını yüksek tepelerden izledi. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

    Belediye deposunda yangın

    Etiketler: Tekirdağ , AKM , gündem
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