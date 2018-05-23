Bekir Bozdağ: Doların seçim sonucunu değiştireceğini düşünenler aldanıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, milletvekili olanların bakan olamamasına ilişkin, "Bakan olmak büyük sorumluluklar gerektirdiği için başka görevler daha cazip gelir aslında" dedi.

Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı ile birinci turda seçilecektir. Seçimler ikinci tura kalmayacaktır" diye konuştu. Dövizdeki artış ile ilgili açıklamalarda bulunan Bozdağ şunları söyledi: "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir."