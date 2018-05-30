Bekir Bozdağ'dan CHP'nin o vaadine sert yanıt

Türklere yönelik nefret suçu işleyen Fransız Le Point dergisine sahip çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları hakkında da konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Türkiye seçimleri, siyasi mühendislikle veya başka türlü hesaplarla manipüle edilebilecek seçimler değildir. Türk halkı, Macron'dan da daha akıllıdır, bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da daha akıllıdır." dedi.

Bozdağ sözlerinin devamında da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçilmek için uğraşıyor. Birisi Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmak için uğraş verirken diğer adaylar kendi aralarında rekabet ediyorlar, ikinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye'yi yönetme gibi bir dertleri yok, seçimi ikinci tura bıraktırma gibi bir gayretleri var." şeklinde konuştu.



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