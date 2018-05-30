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    Bekir Bozdağ'dan CHP'nin o vaadine sert yanıt

    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ CHP'nin seçim beyannamesinde eğitim sisteminin '1+8+4' şeklinde düzenleneceğinin yer alması hakkında “Bu tam anlamıyla 28 Şubat zihniyetinin CHP eliyle yeniden hortlatılması anlamına gelecektir. Buna halkımız da izin vermeyecektir" şeklinde konuştu.

    Türklere yönelik nefret suçu işleyen Fransız Le Point dergisine sahip çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları hakkında da konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Türkiye seçimleri, siyasi mühendislikle veya başka türlü hesaplarla manipüle edilebilecek seçimler değildir. Türk halkı, Macron'dan da daha akıllıdır, bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da daha akıllıdır." dedi.     

    Bozdağ sözlerinin devamında da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçilmek için uğraşıyor. Birisi Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmak için uğraş verirken diğer adaylar kendi aralarında rekabet ediyorlar, ikinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye'yi yönetme gibi bir dertleri yok, seçimi ikinci tura bıraktırma gibi bir gayretleri var." şeklinde konuştu.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: ak parti , CHP , seçim vaadi , gündem
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