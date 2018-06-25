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    Bekir Bozdağ'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada 'Bu konu 1 Ekim'den sonra parlamento açıldıktan sonra gündeme gelecektir. Meclis açıldıktan sonra da bu konuda gereği yapılacaktır. Bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır" dedi.

    Bozdağ’ın açıklamalarından satırbaşları:

    Partili olmak görevini bağımsız ve tarafsız yapmaya engel değildir. Sayın İnce de seçilse partili bir cumhurbaşkanı olacaktı. Elbette Cumhurbaşkanı görevini tarafsız yaptı bundan sonra da tarafsız olacaktır. Anayasa’daki yeminde de görevdeki tarafsızlığından bahsediyor. Siyasi tartışmalardaki tarafsızlığından bahsetmiyor. Yüzde 50+1’le seçilen bir cumhurbaşkanı milleti dışlayabilir mi? Herkes başka seçmen kitlelerinden oy alacak bir dil oluşturması lazım. AK Parti her seçimde oyunu bundan arttırıyor.

    Diktatörlük tek adamlık lafları iftiradır. Yeni sistem tek adamlığa izin vermiyor.

    İNCE’NİN TRT EKİBİNİ BASIN TOPLANTISINDAN ÇIKARMASI…

    Yaptığı ilk iş TRT temsilcilerini ilk basın toplantısından kovmak oldu. Çok yanlış yaptı. Siz böyle yaptınız ama bak ben böyle yapıyorum diyerek onlara bu hareketi yapsa daha doğru yapmış olacaktı. Bu demokrat bir tutum mu? Değil… AA’ya karşı yaptığı tutum da böyle… Sayın İne demokrat bir tutum takınmadı.

    BEDELLİ AÇIKLAMASI

    Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim. Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım, parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek ve sonuçta bedelli konusunda Ekim’den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır

    OHAL KALKACAK MI?

    Bunun taahhüdünü Genel seçimden önce verdik süresi dolduğunda kendiliğinden kalkar. 19 Temmuz’da ki bunun tarihi Şu anda bu konu henüz konuşulmuş değil ancak bu konu konuşulacaktır Ancak irade çok bu da OHAL’in kaldırılması ancak zaman konusunda herhangi bir karar alınmış değil…

    GENEL AF AÇIKLAMASI

    Af şu anda gündemimiz de yok

    Etiketler: bekir bozdağ , muharrem ince , seçim sonuçları , son dakika , haberler
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