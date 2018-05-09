Bekir Bozdağ: 'İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkar'

Bozdağ özetle şunları söyledi: 24 Haziran'da dua ve desteğiyle iktidar yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletimizin emaneti olarak devralınacak. Ve Türkiye yönetimi devam edecektir.

İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter'dan çıkmayacaktır, sandıktan çıkacaktır. Sanal alemde FETÖ'nün kriptoları, terör örgütleri, başka ülkeler, başka yerlerdeki gezmeler şunlar bunlar yapa dursunlar. Adı üstünde sanal alem. Gerçek alem, sandıkta milletin attığı helal oylarla ortaya çıkacaktır. Gerçek iktidar ayın 24'ünde belli olacaktır.

Tayyip Bey'in gücü de milletten gelmektedir. Allah’ın izniyle milletimiz nasıl 15 Temmuz’da onu ölümüne muhafaza ettiyse 24 Haziran’da da sandıkta müdafaa edecektir. Ve yeniden bir dünyaya rağmen Türk milletinin Cumhurbaşkanı seçecektir. Biz 24 Haziran’da Amerika’ya Fransa’ya cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Biz Türk milletine Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bizim seçimlerimize de başka ülkelerin vatandaşları oy kullanmayacaklar, Türk milleti oy kullanacaktır.

Köy görünüyor, yol da görünüyor, gerçek de görünüyor. Zaten 24 Haziran’a da fazla bir şey kalmadı. Ben onlara tavsiye ediyorum, kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu, sosyal medyanın yalanlarından geçmiyor. Milletin helal oylarından ve sandıklarından geçiyor. Yarın milletin kime 'tamam’ kime ‘devam’ diyeceğini göreceğiz. Onlar rüya görüyorlar, 24 Haziran o rüyaların kâbusa döndüğü yeni bir gün olacaktır.

