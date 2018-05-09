Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bekir Bozdağ: 'İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkar'

    Bekir Bozdağ: 'İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkar'

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyadaki 'tamam-devam' tartışmalarına ilişkin "Bugün sanal alemden medet umanlar şunu çok iyi bilmeleri lazım. Gökler ölüm yağdırırken Türkiye’nin liderini, FETÖ'nün teröristlerine yedirmedikleri liderlerini, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirmez" dedi.

    Bozdağ özetle şunları söyledi: 24 Haziran'da dua ve desteğiyle iktidar yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletimizin emaneti olarak devralınacak. Ve Türkiye yönetimi devam edecektir.

    İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter'dan çıkmayacaktır, sandıktan çıkacaktır. Sanal alemde FETÖ'nün kriptoları, terör örgütleri, başka ülkeler, başka yerlerdeki gezmeler şunlar bunlar yapa dursunlar. Adı üstünde sanal alem. Gerçek alem, sandıkta milletin attığı helal oylarla ortaya çıkacaktır. Gerçek iktidar ayın 24'ünde belli olacaktır.

    Tayyip Bey'in gücü de milletten gelmektedir. Allah’ın izniyle milletimiz nasıl 15 Temmuz’da onu ölümüne muhafaza ettiyse 24 Haziran’da da sandıkta müdafaa edecektir. Ve yeniden bir dünyaya rağmen Türk milletinin Cumhurbaşkanı seçecektir. Biz 24 Haziran’da Amerika’ya Fransa’ya cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Biz Türk milletine Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bizim seçimlerimize de başka ülkelerin vatandaşları oy kullanmayacaklar, Türk milleti oy kullanacaktır.

    Köy görünüyor, yol da görünüyor, gerçek de görünüyor. Zaten 24 Haziran’a da fazla bir şey kalmadı. Ben onlara tavsiye ediyorum, kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu, sosyal medyanın yalanlarından geçmiyor. Milletin helal oylarından ve sandıklarından geçiyor. Yarın milletin kime 'tamam’ kime ‘devam’ diyeceğini göreceğiz.  Onlar rüya görüyorlar, 24 Haziran o rüyaların kâbusa döndüğü yeni bir gün olacaktır.

     

    Etiketler: bekir bozdağ , sosyal medya , 24 haziran seçimleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri