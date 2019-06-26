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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 19:50, Son Güncelleme:

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?

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Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?

Yurt genelinde 81 ilde istihdam edilecek olan çarşı ve mahalle bekçi alımına ilişkin süreçte sona gelindi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) geçtiğimiz günlerde, bekçilik alımı sınav tarihlerini duyurdu. Sınav takviminin netleşmesi sonrası gözler sınav yerlerine çevrildi. Peki, bekçilik alımı sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte, o konuya dair detaylar.

EGM tarafından 8 bin bekçi alımı sürecinde, ön başvurularının tamamlanması sonrası yazılı sınav tarihleri de belli oldu. Sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. Yazılı sınavdan geçen adaylar, parkur sınavına dahil olacak. Peki, bekçilik sınavları ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik alımıyla ilgili merak edilenler.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bekçilik sınav giriş belgeleri, 5 Temmuz 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru ile birlikte çıktı olarak alınabilecek. Adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava girebileceğini bu sayfa üzerinden öğrenebilecek.
Sınav giriş belgelerini yalnızca ön sağlık kontrollerini başarıyla geçen adaylar görüntüleyebilecek.

BEKÇİLİK SINAVININ KONULARI NELER OLACAK?

Sınavda adaylara Türkçe ve Genel Kültür'den (Ortaöğretim düzeyi) 20'şer soru, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik'ten ise 15'er soru olmak üzere 100 soru yöneltilecek. Sınav konuları, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşacak.

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