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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
23.06.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Bekçilik sınavı (1. Ve 2.Dönem) ne zaman? Sınav merkezleri nereler?

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Bekçilik sınavı (1. Ve 2.Dönem) ne zaman? Sınav merkezleri nereler?

Bekçilik sınavının tarihi için beklenen açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden hem 1. Hem de 2. Dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Bekçilik sınavı, belirlenen noktalarda yapılacak. Diğer illerde başvuru yapanlar, sistem tarafından kendilerine en yakın olarak belirlenen il merkezinde sınava girecek. Peki, bekçilik sınavı ne zaman?

Başvuru süreci haftalar önce tamamlanan bekçilik sınavının 1. Ve 2. Dönem tarihleri belli oldu. Her iki döneminde sınavı aynı tarihte gerçekleşecek. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak.

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU

SINAV MERKEZİ
Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU

SINAV MERKEZİ

Ankara, İstanbul

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 14.00

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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