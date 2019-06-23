Bekçilik sınavı (1. Ve 2.Dönem) ne zaman? Sınav merkezleri nereler?
Bekçilik sınavının tarihi için beklenen açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden hem 1. Hem de 2. Dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Bekçilik sınavı, belirlenen noktalarda yapılacak. Diğer illerde başvuru yapanlar, sistem tarafından kendilerine en yakın olarak belirlenen il merkezinde sınava girecek. Peki, bekçilik sınavı ne zaman?
Başvuru süreci haftalar önce tamamlanan bekçilik sınavının 1. Ve 2. Dönem tarihleri belli oldu. Her iki döneminde sınavı aynı tarihte gerçekleşecek. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak.
2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU
SINAV MERKEZİ
Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU
SINAV MERKEZİ
Ankara, İstanbul
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 14.00
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
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