Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine yapılacak bekçi alımına ilişkin süreç devam ediyor. Bekçilik sınavına katılım sağlayan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanarak resmi açıklamaları bekliyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Halkın can ve mal güvenliğini sağlamada, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla çeşitli illerde istihdam edilmek üzere bekçi alımı yapılacak. Gözler şimdi geçtiğimiz günlerde tamamlanan yazılı sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Bekçilik sınav sonuçları, takvimde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 7 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.
Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.
SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
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