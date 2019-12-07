Beka ne demek? Beka nedir? Beka TDK sözlük anlamı

Beka sözcüğü, bir devletin; anayasal düzeninin iç- dış tehditlere karşın korunması, ahdi hukukunu ve toprak bütünlüğünün bozulmaması sureti ile devamlılığının sürdürülmesi manasındadır.

Arapçadan dilimize geçmiş olan beka sözcüğü; sonunun bulunmaması, var olmak, varlık, kalıcılık anlamlarını taşımaktadır. Tasavvuf içerisinde ''Beka Billah'' şeklinde bir deyim bulunur. Bireyin beşeri niteliklerinden arınıp, ruhani nitelikler ile donanması manasını taşır. İslam’ın alimleri de ''tarikatları'' bu deyim ile tanımlamışlardır.

Günümüzde ise bu sözcük, uluslararası siyaset deyimi şeklinde canlanmıştır. Bu kullanım biçimi Türk kültürü içerisinde ''sonsuz olan devlet'' şeklinde kullanılmıştır. Beka sözcüğü, son zamanlarda kullanılan bir sözcük haline gelmiştir.

Bekanın TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Beka TDK içerisinde; kalıcılık, ölmezlik şeklinde tanımlanmaktadır. TDK'da beka sözcüğünün tanımı bu şekildedir.