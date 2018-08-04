Bedellinin adresi belirlendi
Yasanın önceki gün yürürlüğe girmesiyle bedelli askerlik için 3 aylık başvuru süresi başlarken, zorunlu olan 21 günlük temel eğitimin yapılacağı birlikler de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulamaya yönelik çalışma taslağına göre, 3 Kasım’da sona erecek başvuruların ardından bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak.
12 İL HAZIRLANIYOR
Başvuru sayısı, temel askerlik eğitiminin yapılacağı kışlaların sayısını da belirleyecek. Çalışmaya göre, bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak.
Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanırken, ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor.
Profesyonelleşme çalışmaları süren ve 31 Temmuz 2019’dan itibaren er almaması öngörülen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı eğitim birlikleri ise bu çalışma kapsamında yer almadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle