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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
ANKARA
04.08.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

Bedellinin adresi belirlendi

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Bedellinin adresi belirlendi

Yasanın önceki gün yürürlüğe girmesiyle bedelli askerlik için 3 aylık başvuru süresi başlarken, zorunlu olan 21 günlük temel eğitimin yapılacağı birlikler de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulamaya yönelik çalışma taslağına göre, 3 Kasım’da sona erecek başvuruların ardından bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak.

12 İL HAZIRLANIYOR

Başvuru sayısı, temel askerlik eğitiminin yapılacağı kışlaların sayısını da belirleyecek. Çalışmaya göre, bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak.

Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanırken, ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor.

Profesyonelleşme çalışmaları süren ve 31 Temmuz 2019’dan itibaren er almaması öngörülen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı eğitim birlikleri ise bu çalışma kapsamında yer almadı. 

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