Bedellide yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayını bekleyen bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un verdiği bilgiye göre, bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk eğitimiyle birlikte sporun yanı sıra yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak. Temel askerlik eğitiminin verileceği birliklere ilişkin planlama çalışması da TSK tarafından yürütülüyor. Muş, “Başvuru sayısı etkili olacak. Sayının yüksek olması halinde bedelliden yararlanacaklar bu eğitime celp dönemlerine göre alınabilir, ayrıca bunun için farklı birlikler de görevlendirilebilir. Bunun çalışması yapılıyor. Geçmiş dönemlerde uygulamadan yararlanacakların yaklaşık yüzde 30’u başvurmuş, bu dönem de bu oranda başvuru olursa, 400 bin civarında bir başvuru bekleniyor” bilgisini verdi.
ZİRAAT VE HALKBANK
Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yurtdışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma’ içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.
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