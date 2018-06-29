Bedelli askerlik yaş ve ücret iddiası kimleri kapsıyor? Liderlerden bedelli görüşü

Bedelli askerlik için yaş ve ücret iddiaları gelmeye devam ediyor. Seçim öncesi gündeme getirilen önemli konulardan birisi olan bedelli askerlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından ele alındı. Destici, 'Bedelli askerliğin ücreti gelire göre belirlenmelidir' açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bahçeli, 'Bedelli askerliğin hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşünün alınması, bu konuda yapılacak kapsamlı çalışmalar sonrasında olabileceği' duruşunu sergiledi.

26 YAŞ VE 20 BİN LİRA İDDİASI

Seçimlerin ardında bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda rakamların belirlendiği iddia edildi. Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, çalışmalarda bedelli için 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak. Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındığı bildirildi.

400 BİN KİŞİ FAYDALANDI



Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

BAHÇELİ İLE ERDOĞAN ARASINDA BEDELLİ GÖRÜŞMESİ

Seçim sonrası bir araya gelen Bahçeli ve Erdoğan görüşmesinin en önemli konularından birini de OHAL’in kaldırılması oluşturdu. Görüşmede, hükümetin üzerinde çalıştığı bedelli askerlik konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Bahçeli’nin, Erdoğan’a, “Bedelli askerliğin hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşünün alınması, bu konuda yapılacak kapsamlı çalışmalar sonrasında olabileceğini” ifade ettiği kaydedildi.

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN BEDELİ AÇIKLAMASI

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Mustafa Destici, "Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi. Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen Mustafa Destici, şöyle konuştu:



"Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir. Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."