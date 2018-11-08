Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli askerlik celp tarihleri
Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvimi süreci heyecanla beklenmeye devam ediyor. Bedelli askerlik uygulamasının 4. celp döneminde, temel askerlik eğitimi verilecek kişilerin isimlerinin ne zaman açıklanacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman?
Bedelli askerlik 4. celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin sevk tarihlerinin ne zaman beli olacağı, bedelli askerlik başvurularını tamamlayan ve beklemeye geçen vatandaşların en çok merak ettiği konu oldu. Konuya ilişkin en net açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, celp dönemleri ile ilgili tarih bilgisi paylaştı. İşte, bedelli askerlik celp dönemleri hakkında merak edilen detaylar...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik celp dönemi hakkında konuştu. Bedelli askerlikte başvuruların 3 Kasım'da sona erdiği hatırlatılarak, başvuru rakamına ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şunlar söyledi:
"Şu anda işlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor."
Celp dönemleri açıklandığı takdirde yükümlüler, bilgilere e-Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfası üzerinden ulaşarak, 21 gün eğitim alacakları yerleri öğrenebilecek. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden okuyabilirsiniz.
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