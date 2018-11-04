Bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik başvuruları için süreç uzatıldı. Daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvuruları bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek. Peki, bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik başvuruları devam ederken gerekli işlemleri tamamlayan vatandaşları celp dönemi heyecanı sardı. Celp dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı asker alma sayfası ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek. Peki, bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman açıklanacak, net tarih belli mi?
Bedelli askerlik 4.celp dönemi bilgilerinin başvuru sürecinin tamamlanması ardından duyurulması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.
İŞLEMLERİ TAMAMLAMAYANLAR KAPSAM DIŞINA ÇIKARILACAK
Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.
TEK TİP ASKERLİK Mİ GELECEK?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yeni sisteme ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Akar, "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" dedi.
Türkiye gazetesinin haberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.
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