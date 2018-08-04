Bedelli akını
1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerliğe başvuru süresi başladı. Bedelliden yararlanmak isteyenler 15 bin TL ödeyerek 21 günlük temel eğitimin ardından askerlik hizmetini yapmış sayılacaklar. Kılavuzun yayınlandığı internet sitesine akın oldu.
Bedelli askerlik yasasının dün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 3 aylık başvuru süresi başladı. Başvurular, askerlik şubeleri ve konsoloslukların yanı sıra e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Yaklaşık 1 milyon 335 bin kişiyi kapsayan bedelli askerlikle ilgili kılavuz dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından Askeralma Genel Müdürlüğü’nün internet adresi “asal.msb.gov.tr” üzerinden yayınlandı. Ancak binlerce kişi ayrıntıları öğrenmek için akın edince site kısa sürede çöktü ve uzun süre ulaşılamadı.
Bedelli uygulamasının ana hatları şöyle:
DÖVİZLİDE 38 YAŞ SINIRI KALKTI
Kılavuza göre hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini yapacaklar. Başvurular askerlik şubeleri ya da e-Devlet üzerinden alınacak. Yurtdışında yaşayanlar da konsolosluklara başvuracaklar. Yasayla, dövizli askerlikten yararlanmak için öngörülen 38 yaş sınırı da kaldırıldı.
Yaş koşuluna göre hak sahibi olduğu belirlenerek başvurusu kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin TL’lik bedelli ücretini yatıracak. Yurtdışındakiler ise 2 bin Euro ödeyecek. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek.
Asker Alma Genel Müdürlüğü’nün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Yoklamasını da yaptıran yükümlüler celp duyurusunda bildirilen tarihte birliklerine sevk edilecek. 21 gün temel eğitimin ardından kesin terhis işlemiyle askerlik sona erecek. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacak.
İZİNLİ SAYILACAKLAR
Uygulamadan yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak. Yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.
Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Öğrenciler başta olmak üzere bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerden durumlarını başvuru sürecinde iletenlerin mazeretlerinin celp planlaması aşamasında dikkate alınacağı da belirtiliyor.
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