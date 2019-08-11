Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak? 12 Ağustos hava durumu tahminleri
Kurban Bayramı'nda güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar hava durumu tahminleriyle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bayramın ikinci günü yaşadıkları şehirde yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek isteyenler, hava durumu tahminlerine göre hareket edecekler. Peki, bayramın ikinci günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 12 Ağustos hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Türkiye geneli il il hava durumu verileri.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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