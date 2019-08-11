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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak? 12 Ağustos hava durumu tahminleri

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Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak? 12 Ağustos hava durumu tahminleri

Kurban Bayramı'nda güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar hava durumu tahminleriyle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bayramın ikinci günü yaşadıkları şehirde yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek isteyenler, hava durumu tahminlerine göre hareket edecekler. Peki, bayramın ikinci günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 12 Ağustos hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Türkiye geneli il il hava durumu verileri.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak 12 Ağustos hava durumu tahminleri

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURSA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak 12 Ağustos hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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