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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bayrama saldırı son anda önlendi

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Bayrama saldırı son anda önlendi

Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesi sonrası saldırı yapabilecekleri ihtimali üzerine terör örgütüne birçok ilde baskınlar yapıldı. İstanbul’da, çaldıkları aracın plakasını değiştirerek valiliğin yakınına park eden ve Cumhuriyet Bayramı’na yönelik saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı.

İSTANBUL’da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin İdlib’de öldürülmesinin ardından örgüt üyelerinin eylem hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan DEAŞ üyeleri, örgüte lojistik sağlayan bir kişiyle bağlantıya geçince operasyon başladı. Polis dün sabah Ataşehir, Fatih ve Sancaktepe’de 5 adrese baskın yaptı. H.K., H.U., B.Ç. ve R.K. yakalandı. Şüphelilerin Sancaktepe’de bir hafta önce çalınan otomobile sahte plaka taktığı ve aracı İstanbul Valiliği yakınındaki bir otoparka bıraktığı saptandı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki kutlamalarda eylem yapacakları öne sürülen şüphelilerin yakalandığı adreslerde pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin yakın zamanda Suriye’ye gidip geldikleri, Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından örgütün aldığı karar doğrultusunda Türkiye’de silahlı eylem yapmak üzere harekete geçtikleri belirlendi. Dün başka bir operasyonda da Suriye’deki çatışma bölgelerine gidip gelen Türk vatandaşları İ.S., C.A. ve E.E.’nin yanı sıra 7 yabancı uyruklu DEAŞ’lının da yakalandığı bildirildi. 

Bayrama saldırı son anda önlendi

BURSA, KONYA, MERSİN’DE 42 GÖZALTI

Bursa’da da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon vardı. Dün sabah 11 farklı adrese eşzamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, zırhlı araçlarla gittikleri evlerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Ekipler 12’si Suriye uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Konya polisi de terör örgütü DEAŞ adına Suriye’deki çatışmalara katıldığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Bayrama saldırı son anda önlendi

11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. Mersin polisi de DEAŞ terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatarak eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Eşzamanlı yapılan baskınlarda kent merkezinde 3, Tarsus ilçesinde 1, Bozyazı ilçesinde de 1 kişi yakalandı.

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