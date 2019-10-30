Bayrama saldırı son anda önlendi
Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesi sonrası saldırı yapabilecekleri ihtimali üzerine terör örgütüne birçok ilde baskınlar yapıldı. İstanbul’da, çaldıkları aracın plakasını değiştirerek valiliğin yakınına park eden ve Cumhuriyet Bayramı’na yönelik saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı.
İSTANBUL’da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin İdlib’de öldürülmesinin ardından örgüt üyelerinin eylem hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan DEAŞ üyeleri, örgüte lojistik sağlayan bir kişiyle bağlantıya geçince operasyon başladı. Polis dün sabah Ataşehir, Fatih ve Sancaktepe’de 5 adrese baskın yaptı. H.K., H.U., B.Ç. ve R.K. yakalandı. Şüphelilerin Sancaktepe’de bir hafta önce çalınan otomobile sahte plaka taktığı ve aracı İstanbul Valiliği yakınındaki bir otoparka bıraktığı saptandı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki kutlamalarda eylem yapacakları öne sürülen şüphelilerin yakalandığı adreslerde pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin yakın zamanda Suriye’ye gidip geldikleri, Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından örgütün aldığı karar doğrultusunda Türkiye’de silahlı eylem yapmak üzere harekete geçtikleri belirlendi. Dün başka bir operasyonda da Suriye’deki çatışma bölgelerine gidip gelen Türk vatandaşları İ.S., C.A. ve E.E.’nin yanı sıra 7 yabancı uyruklu DEAŞ’lının da yakalandığı bildirildi.
BURSA, KONYA, MERSİN’DE 42 GÖZALTI
Bursa’da da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon vardı. Dün sabah 11 farklı adrese eşzamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, zırhlı araçlarla gittikleri evlerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Ekipler 12’si Suriye uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Konya polisi de terör örgütü DEAŞ adına Suriye’deki çatışmalara katıldığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. Mersin polisi de DEAŞ terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatarak eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Eşzamanlı yapılan baskınlarda kent merkezinde 3, Tarsus ilçesinde 1, Bozyazı ilçesinde de 1 kişi yakalandı.
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