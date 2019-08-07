Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyelerinde tarih belli oldu!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, dini bayramlarda emeklilere ödenen ikramiyeler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Bayramdan önce ödenecek olan bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi öğrenmek isteyenler, konuyla ilgili yapılan resmi açıklamaları araştırıyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
Her yıl iki kez 1000'er lira olarak bayramlarda emekli, gazi, şehit yakınları ve koruculara ödenen emekli ikramiyelerinde beklenen açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin vatandaşların hesabına yatacağı tarihi duyurdu. Peki, emekliye kurban bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili detaylar.
BAKAN TARİH VERDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Ağustos’ta ödeneceğini açıkladı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
EMEKLİNİN GERİDE BIRAKTIĞI DUL VE YETİMLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak.
Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o baz alınarak ödenecek. Çifte yerine yüksek orandan ödeme olacak. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik parası alanlar için bayram ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. İş göremezlik oranı kaç ise ona göre ikramiye verilecek.
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