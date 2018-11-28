Batman’da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBatman’da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı
GeriGündem Batman’da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Canan ALTINTAŞ, Serdar SUNAR, Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır),(DHA)
28.11.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Batman’da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batman’da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı

Batman’da PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin’in (50) naaşı, Batman’daki törenin ardından cenaze nakil aracıyla memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.

Şehidin naaşını, Ergani’de binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler eşliğinde karşıladı. Terör örgütü PKK’ya lanet sloganları atan kalabalık eşliğinde Kemertaş Mezarlığı’na götürülen şehit polis memuru Öztekin için cenaze töreni düzenlendi.

Batman’da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yalla, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehidin eşi Selda Öztekin, ağabeyi Varol, kız kardeşi Nigar Öztekin ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze nakil aracından alınan şehit Öztekin’in naaşı, musalla taşına konuldu.
Batman’da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı

Ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından cenaze namazı kıldırılarak helallik alındı. 

KARDEŞİNİ, TABUTUNU ÖPEREK UĞURLADI

Şehidin ağabeyi Varol Öztekin’in kardeşinin tabutuna sarılarak öpmesi, duygusal anlar yaşattıı. Tören sırasında, gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta zorluk çeken şehidin eşi Selda Öztekin ve yakınlarına, güvenlik güçleri yardım ederek, teselli vermeye çalıştı.

Yapılan duaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve milletvekilleri ile diğer protokol üyeleri de şehit polis memuru Birol Öztekin’in tabutunu omuzlayarak taşıdı. Şehit polis memuru Öztekin’in naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.

Annesi ve babasının daha önce yaşamlarını yitirdiği şehit polis memuru Birol Öztekin’in 2 kız çocuğu babası olduğu belirtildi.
Batman’da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dini kitap vurgunu! Paraları yatlarda eğlenerek harcadılar…

Tahliyesi çok konuşulmuştu: Mahkemeden flaş karar

Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü

Genç polis gözyaşları içinde uğurlandı