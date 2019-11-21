Başörtüsü saldırganı yakalandı
Beşiktaş’ta geçen hafta yolda yürüyen başörtülü öğretmen Şühera E.’ye tokat atan kadının ressam Berrak K. olduğu tespit edildi.
Berrak K. dün Büyükçekmece’de gözaltına alındı. Ihlamurdere Caddesi’nde 12 Kasım’da meydana gelen saldırının ardından polis güvenlik kamerası görüntülerini analiz etti. Yüzü açıkça görülen kadının uyuşturucu madde kullanmak ve mala zarar vermek suçlarından poliste kaydı bulunan ressam Berrak K. olduğu tespit edildi. Ressam K.’nın olayın ardından birçok defa toplu taşıma aracı değiştirerek önce Şişli’ye ardından da sırasıyla Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’ye gittiği tespit edildi. Saldırganın kaldığı adresi belirleyen polisler önceki gün Büyükçekmece’de gözaltına aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle