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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başkanlardan talep dosyası

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Başkanlardan talep dosyası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen 29 büyükşehir belediye başkanı, kentlerde yaşanan kamulaştırma problemlerini ve atamalardaki sıkıntıları dile getirdi. Sorunları ve projeleri dosya halinde Erdoğan’a ileten CHP’li başkanlar mali destek istedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Beştepe’de büyükşehir belediye başkanlarıyla buluşmasında CHP’li başkanlar belediye yönetimine yapmak istedikleri atamaları gündeme getirerek, ilgili bakanlıkların ya çok geç onay verdiklerini ya da vermediklerini; bu nedenle “ellerinin kollarının bağlı kaldığını” ifade ettiler. Erdoğan da ilgili bakanlara süreçlerin hızlandırılması ve bu konuda çalışma yapılması için talimat verdi. Toplantıda ayrıca büyük projelerin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynak ve finansman konuları da gündeme geldi. Başkanların taleplerini not alan Erdoğan, dile getirilen tüm sorunlar için çalışma yapılacağını ifade etti. Erdoğan, özellikle CHP’li başkanların ifade ettiği bu sorunların çözümü için oluşturulmasına karar verilen komisyonun faaliyetlerine başlamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti.

İLK TOPLANTI HAFTAYA

Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından nüfusun büyük bölümünün yaşadığı büyükşehirlerdeki problemlerin gözden geçirilmesi ve Büyükşehir Yasası’nın değerlendirilmesi için komisyon kurulması kararı çıktı. Komisyonun başkanlığını üstlenecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önümüzdeki hafta bakanları ve başkanları ilk toplantıya çağırarak düğmeye basılması planlanıyor.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bu yılın başında Erdoğan’ın talimatı ile başlattığı çalışma kapsamında yerel yönetimlerde 51 ilin de büyükşehirlerde olduğu gibi bütün şehre hizmet vermesinin önünün açılmasının içinde olduğu yerel yönetim reformunu gündeme aldı. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti kurmaylarının çalışmasına göre belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması planlanıyor.

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