Başkanlar toplanıyor
CHP, yerel seçimlerden sonra göreve gelen 11 büyükşehir belediye başkanını bugün Ankara’da toplantıya çağırdı. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu ilk görüş alışverişimiz olacak. Göreve geldikten sonra karşılaştıkları sorunları dinleyeceğiz ve ortak çözüm bulacağız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’taki yerel seçimlerde mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile seçimlerin ardından ilk kez bir araya gelecek.
PROJELER KONUŞULACAK
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun’un düzenlediği toplantıda, hem belediye başkanlarının tanışması hem de görüş alışverişi amaçlanıyor. Torun, toplantıda belediye başkanlarının göreve başladıktan sonra karşılaştığı sorunların dinleneceğini, çözüm önerilerinin tartışılacağını söyledi. Ayrıca, belediyelerin öncelikle gerçekleştireceği hizmetlerin de gündeme geleceğini bildirdi.
TAKIM OYUNU OYNAYACAĞIZ
Torun, önümüzdeki hafta da il, ilçe ve belde belediye başkanlarını Ankara’ya davet edeceklerini belirterek, Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu ilk görüş alışverişimiz olacak. Göreve geldikten sonra karşılaştıkları sorunları dinleyeceğiz ve ortak çözüm bulacağız. Türkiye’nin yarısı bize yönetme yetkisi verdi. Bütün belediyeler etkileşim halinde, dayanışma içinde güçlerini birleştirerek çalışacak. Amacımız hep birlikte sağlıklı, başarılı bir şekilde çalışmaları sürdürmek. O nedenle hem bizler hem de belediye başkanları kendi aralarında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Bütün belediye başkanlarımızla birlikte bir takım oyunu oynayacağız. Bize güvenip hizmet yetkisi veren 41 milyon vatandaşımız CHP’li belediyelerden hizmet alacak.”
YAPICI MESAJLAR VERİYORUM
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. TÜSİAD heyeti Kılıçdaroğlu’na uğradığı saldırıdan duydukları üzüntüyü ifade etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre görüşmede Kılıçdaroğlu, uğradığı saldırıya ve sonrasında yaşanan adli süreçlere ilişkin olarak, “Çok hassas bir dönemden geçiyoruz, olabildiğince de dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bu hadiselerin vahametine rağmen, mümkün olduğu kadar işleri bozucu, ayrıştırıcı değil yapıcı mesajlar vermeye çalışıyorum. Herkes böyle davranmalı zaten” dedi. İstanbul seçimlerine yönelik tartışmaların da değerlendirildiği görüşmede, TÜSİAD heyeti, AK Parti’nin iptalini istediği İstanbul seçimlerine yönelik belirsizliğin bir an önce sonlandırılmasını beklediklerini ifade etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da hazır bulundu.
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