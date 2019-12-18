Başkana mahrem imamlar soruldu

FETÖ’nün mahrem imamlarıyla telefon bağlantısı kurduğu suçlamasına karşılık Başkan Oğuz’un, “Belediye başkanlığı görevinden önce mali müşavir olarak görev yapmaktaydım. Görevim nedeniyle telefonumda yaklaşık 9 bin kişi kayıtlıdır. Mahrem imam olduğu iddia edilen kişilerle mali müşavirlik işim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum. Telefonumda bu kadar fazla kişinin kayıtlı olması ise tamamen işim gereğidir. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

‘FORUM İÇİN GİTTİM’

Oğuz’a yurtdışı gezileri de soruldu. Güney Afrika’ya yapılan geziye ilişkin bir soruya Oğuz, “Güney Afrika gezisine İzmirli başkanlar katıldı. Ben özellikle gitmedim” yanıtını verdi. Örgütün en çok okulunun bulunduğu Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Bölgesi'ne yaptığı gezi hakkında da ‘ziyareti Uluslararası İş Birliği Forumu'na katılmak için gerçekleştirdiğini ve herhangi bir örgüte ait okula ziyarette bulunmadığını’ söylediği öğrenildi.

‘ESKİDEN KÜSMÜŞTÜK’

Babasının, 31 Mart yerel seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, “Oğlum FETÖ’cüdür, aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur” iddiaları hatırlatıldı ve “Babanla görüşüyor musun?” sorusu soruldu. Oğuz, “1991 yılında kardeşimi kaybettim. O dönemde babamla annemin arası açılınca aramıza küslük girdi. Ardından sorunu giderdik ve barıştık. Bunun dışında başka bir sebepten dolayı görüşmeme durumu söz konusu değil” yanıtını verdi.

AVUKATI İTİRAZ EDECEK

Oğuz’un Avukatı Umut Köroğlu, karara itiraz edeceklerini belirterek, “Bize göre ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunun unsurları oluşmamıştır.” dedi.

İŞTE DOSYADAKİ GÖRÜŞME AYRINTILARI

Oğuz’un telefonunda ‘ByLock’ programı yok. Örgüte ait bankada hesabı var. KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği’ne üyeydi.

Tanık M.Ç., 2004- 2006 yılları arasında kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı’ndaki FETÖ grubunda Oğuz’un da yer aldığını söyledi.

M.Ç.’nin iddiasına göre Başkan Oğuz Buca’da sohbet imamlığı yapıyordu. Birlikte Yamanlar Koleji’ne giderek sohbetler yaptılar. Fethullah Gülen’in odasına girdiler.

Oğuz, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren ‘Faruk’ kod adlı Feyzullah Demirci ile 5 kez, ‘Metin’ ve ‘Fevzi’ kod adlı Hakan Çiçek ile 10 kez, örgütün mülki idari amirleri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mahmut Akpınar ile bir kez, örgütün emniyet mahrem imam yapılanmasında faaliyet gösteren ‘Orhan’ kod adlı Olcay Maleker ile 5 kez görüştü.

İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı GSM hattı, hava kuvvetleri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren ‘Muhammet’ kod adlı Lokman Uçan tarafından kullanılıyordu.

Tanık AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Tarkan Bakırlı, İbrahim Burak Oğuz’un geçmişte kendilerine dini açıdan bilgiler verdiğini, başkan adaylığından sonra dini yapıdan uzaklaştığını söyledi.

Bir diğer tanık Mali Müşavir Yılmaz Serdaroğlu, İbrahim Burak Oğuz isimli şahsın FETÖ örgütü mensubu olduğunu bildiğini anlattı.

CHP’DEN URLA TEPKİSİ

BAŞKANIN YANINDAYIZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Belediye başkanımız bir yere kaçmaya çalışmamış. Yasada yazılı kuvvetli suç ve kaçma şüphesi, delil karatma, gizleme, yok etme gibi tutuklama sebeplerinden hiçbiri mevcut değil. Hakkında kesinleşen bir hüküm de yok. Başkanımızın yanındayız ve hukuki sürecin takipçisiyiz.

İSTİFA EDENLER YARGILANMALIYDI

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Bu tutuklama nedeni ise AK Partililerin yüzde 90’ının tutuklanması lazım. İstifa ettirilen belediye başkanları niye yargılanmadı.

İNANMAK İSTEMİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: FETÖ ile iltisaklı olduğuna ilişkin iddia var. Belediye başkanı olmadan önce FETÖ imamı olarak bilinen kişilerle telefon görüşmesi yaptığı öne sürülüyor. Böyle bir şeyin olduğuna inanmak istemiyoruz.

BAŞKASINA BAKSINLAR

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: CHP içinde Fetullahçıların yaşaması imkansızdır. CHP, Fetullahçıların boğulacağı, yaşam hakkı bulamayacağı bir yapıdır. Bir siyasi yapının içinde Fetullahçı arıyorlarsa bakacakları yer bizim bahçemiz değil, o partilerin bahçesidir.

ASLA YAKIŞTIRAMAZSIN

İzmir Milletvekili Atilla Sertel: Tamamen komplo. Ben Burak Oğuz’u 12 senedir tanırım. Sosyal demokrat bir yaşam biçimi olan, Atatürkçü, özgürlükçü bir arkadaşımız. Asla yakıştıramazsın. Aklanacağından hiç endişem yok. m Rifat BAŞARAN/ANKARA