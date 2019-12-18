Daha sonra KRT TV’de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“(Urla Belediye Başkanı) Tutuklanması doğru değil. Yargıtay kararlarına göre normalde kendisinin kaçma şüphesi yok. Dava devam edebilir. Biz zaten niçin savcı ifadesini aldı diye özel bir tartışma zemini yaratmak istemiyoruz. Biz beraat edeceğine inanıyoruz zaten. Bir sürü iftira var kendisi hakkında. Hukukçu arkadaşlardan oluşan bir heyet oluşturduk. Olayı yakından izliyoruz.

(Ethem Sancak’ın ‘siyasete girmesine vesile oldum’ sözleri) Nasıl olmuş da vesile olmuş siyasete girmeme? Konuşsaydı keşke. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aradı ‘gazetelerim, medyam emrinizdedir’ diye, ben de ‘estağfurullah’ dedim. ‘Gazeteler, medya özgürdür’ dedim.

FABRİKANIN NASIL VERİLDİĞİNİ SORDUM

(Tank-palet fabrikası) Benim eleştirim şu; tank-palet fabrikası Avrupa’nın en büyük fabrikası. Değerinin 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bu fabrikanın BMC firmasına nasıl verildiğini sordum. Neye göre sattınız Katarlılara dedim, ‘biz bunu devrettik, kiraladık’ dedi. Fabrikanın yabancı bir orduya peşkeş çekilmesi vatana ihanettir.

(Erken seçim) Erken seçime bir kişi karar verecek, Erdoğan. Parlamento karar verir mi MHP ve AK Parti’nin çoğunluğu var oradan bir karar çıkmaz. Erdoğan gidelim derse gideceklerdir.”