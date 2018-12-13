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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Behçet DALMAZ/VAN (DHA)
13.12.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Başkale ve Bahçesaray’da okullara kar tatili

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Başkale ve Bahçesaray’da okullara kar tatili

VAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Başkale’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi, Bahçesaray’da ise taşımalı eğitim veren bazı okulların tatil edildiği açıklandı.

Van ve çevresinde dün etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 94 mahalle ve 75 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ile yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinde ise kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulması üzerine Başkale ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Bahçesaray’da da taşımalı eğitim verilen bazı mahallelerde okullar tatil edildi.

Kar yağışının, bugün ve yarın etkisini sürdüreceği belirtilirken, kapalı olan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile karayolları ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

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