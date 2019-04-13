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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Başka ihtimali konuşmuyoruz'

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
'Başka ihtimali konuşmuyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir kararla seçim yenilenmesi tartışmalarının odağındaki İstanbul’a giderek hem parti Meclis grubunu hem de Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. Her iki toplantıdan da, partililerin yapacağı açıklamalarda “Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazandığını vurgulamaları, başka bir ihtimali konuşmamaları” kararının çıktığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu’nu ve Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) İstanbul’da topladı. Toplantıda, Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuştu.

Toplantıda yaklaşık 10 milletvekili söz alarak, YSK’nın seçimi iptal etmesi durumunda atılacak adımlara ilişkin kendi önerilerini dile getirdi. Milletvekilleri, “Böyle bir dönemde sokağa çıkma gibi bir kararın olmaması gerektiği ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini” dile getirdi.  Milletvekilleri tarafından “YSK yeniden seçim kararı vererek demokrasiyi yok sayarsa, biz de Meclis çalışmalarını kilitleyelim”,  “Kararı protesto etmek için sokaklara milli iradeyi temsilen bayrak asalım” önerileri de gündeme getirildi.

‘İSTANBUL’DA KALIN’ TALİMATI

Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilinceye kadar milletvekillerinin İstanbul’da kalmalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun, “Artık hep birlikte YSK’dan çıkacak kararı bekliyoruz. Bu süreci uzatmanın hiç kimseye ve demokrasiye faydası yok. Türkiye bir an önce seçim havasından çıkmalıdır ve gerçek sorunlarına odaklanmalıdır. İç politikada, dış politikada ciddi sorunlarımız var. Ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bu nedenle İmamoğlu’na mazbatası verilmeli ve bu süreç sona ermeli. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için hukuki delil yok. Ekrem İmamoğlu sandıktan çıkmıştır, başka bir durumu kabul etmiyoruz. Başka bir ihtimali konuşmuyoruz. Tüm arkadaşlarımız da açıklamalarında buna uymalı” dediği öğrenildi.

‘BAŞARI TÜM HALKINDIR’

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gece gündüz sürekli irtibat halinde olduklarını da belirterek, “Şunu unutmayalım bu seçimi CHP tek başına kazanmadı, seçimi Millet İttifakı kazandı. Ayrıca diğer partilerden seçmenler de İmamoğlu’na oy verdi. Başarı tüm halkındır” dedi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından kurmaylarıyla bir araya gelerek, Büyükçekmece süreci ve Maltepe’deki oy sayım işlemlerinde gelinen son durumu değerlendirdi. İmamoğlu da toplantının bir bölümüne katıldı. YSK’dan “seçim iptali” gibi bir karar beklemediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, parti temsilcilerinin de açıklamalarında bu yönde konuşmalarını istedi.

Her iki toplantıdan da, “Tüm parti temsilcilerinin yapacağı açıklamalarda İmamoğlu’nun seçimi kazandığını vurgulaması, başka bir ihtimali konuşmaması” kararı çıktığı bildirildi.

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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