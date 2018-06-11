Başbakan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının satır başları şöyle;

KANDİL OPERASYONU

Başbakan Yıldırım Kandil Operasyonu'na dair, ''Başkalarının topraklarında gözümüz yok. Amacımız sınırlarımız dışında ülkemizi taciz eden terör örgütünü yok etmek. Bunu yurt içinde büyük oranda başardık. Kuzey Irak'tan sızmalar oluyor, onları da etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizim sınırlarımızın güneyinden gerek Irak'tan gerek güneyden bir tehdit olduğu sürece bizim orada varlığımız olacak. Bütün terör unsurları ortadan kaldırınca bizim orada olmamıza gerek yok. Orada siyasi otoritenin tam anlamıyla tesis edilmesiyle bizim işlerimiz de kolaylaşacak. Askerlerimiz orada, maliyeti var. Bir çok unsur var. Fırat'ın doğusunda YPG/PYD adıyla unsurlar var. Şuan da sıcak takip yakın takip Kuzey Irak'ta. Fırat'ın doğusunda yakın tehdit ortaya çıkarsa her türlü tedbiri alma hakkımız saklı. Öncelikle diplomasiyle muhataplarımız ile meseleyi çözmeyi deneyeceğiz.'' şeklinde konuştu.

TÜRKİYE-ABD'NİN MÜNBİÇ PLANI

Operasyonlarımız sürdürdüğümüz zaman bile bu mümkün. Bunu Münbiç'te yaptık. ABD'nin sözü var PYD/YPG ile birlikte hareket etmemizin amacı bu bir tercih değil mecburiyet. O mecburiyette ortadan kalktı. Yapılması gerek söz verildiği gibi o silahların toplatılması ve Türkiye'ye olan tehdidin sona erdirilmesi. Ülkeler arası ilişkiler sadece güven ile yürümez. Karşılıklı menfaatleriniz ne gerektirirse onu yaparsınız. Amerika'ya bakarsanız bir güven sorunu olduğu aşikar. Fırat'ın doğusuna geçtiler de her şey halloldu diye bir şey yok. Ağır silahlar ile donatılmış bir terör örgütünün olması ülkemiz için bir tehdittir. Bunu görmezden gelemeyiz. Terör örgütünün silahlarının alınması lazım, bunu yapacak olan da Amerika'dır. Biz insanımızın can ve mal güvenliği için gerekeni yaparız.

FETÖ İLE MÜCADELE

Yıldırım: Örgüte hala Pensilvanya'dan mesajlar geliyor. Örgütün tamamen kamudan, kolluktan, askerden, polisten arınması kolay bir iş değil. Çok titiz bir çalışma gerektiriyor. Kamuda büyük oranda temizlik yapıldı. Örgüt farklı bir formatla karşımıza çıkabiliyor. Şu anda biz hükümet olarak kolluk olarak olaya hakimiz. Yapılmak istenen şey mensuplarını diri tutmak.

SUİKAST İHBARLARI

Bunların detaylarına girmek doğru değil. Bu ve buna yönelik bazı şeyler zaman zaman oluyor. Bunların örgüt olarak ilk piyasaya çıkışları kendilerini belli etmeleri MİT TIR'ları ile başladı. Asıl 17-25 Aralık'ta örgüt kendini ortaya koydu yargı kanalı ile hükümeti devirmeye başladı.

CUMHUR İTTİFAKI

Münferit şeyler de olabilir, bunu genele yaymak doğru olmaz. Cumhur İttifakı iyi gidiyor hiçbir sıkıntımız yok. Özü başlangıcı 2016 Ekim'dir. Bahçeli siyasetteki tıkanıklık yürümüyor, fiili durumun anayasal sürece getirilmesi lazım diyerek başlatılan bir süreçtir. Bunların hepsi 15 Temmuz'dan sonra ittifakın temelleri atıldı. Nihayet 24 Haziran seçimleri öncesi de yasal alt yapısı hazırlandı, yolumuza devam ediyoruz. Sahada ittifakın ruhunu zedeleyen bir şey ile karşılaşmadık. Bir bir sıkıntı yaşamadık.

Biz bir ittifak kurduk bununla seçime gidiyoruz. Biz aynı parti değiliz dolayısıyla her konuda aynı düşüneceğiz diye bir şey yok. Ortak cumhurbaşkanı adayımız var bu konular değişmez birlikteliğimiz. Seçimden sonra gayet tabi devam edecek. Tuğrul Bey ile görüşmedik. İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum.

Şunu ifade etmiş olabilir Tuğrul bey Ülkücü taban iktidarda olmak ister belki onu ifade etmiştir. Mutlaka ittifakın ruhuna uygun bir tablo görebiliriz. İhtiyaç olan alanlarda mutlaka birlikte çalışma fırsatı var. Bence hiç olmamış şeyler üzerinde sonuç elde etmenin anlamı yok. (HDP'nin barağı geçip geçmeyeceği) Geçsinler geçmesinler ne yaparsalar yapsınlar biz milletimize güveniyoruz. Saha bize durmak yok yola devam diyor .Terörü yok etmek bu ülkenin beka sorunudur diyor.

Ben gözle görülür bir zayıflık meydanlarda görmedim. Tabi Ramazan'ın şartları son. Mutlaka bir zorluğu var, ona rağmen heyecanlı bir topluluk görüyorum. Saatlerce kimseyi zorla tutamazsınız bir heyecan hareketlilik var.

AK PARTİ'NİN SEÇİM VAATLERİ

Biz 400 kilometreye yakın tünel yaptık. 350'den fazla tünel yaptık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız en uzun tünelin açılışını yapacak. Türkiye nereden nereye geldi. İnsanlar hizmetlere o kadar çok alıştı ki bunlar ufak iş demeye başladı.

Milletvekili olmaya hazır mısınız? Ben başından beri milletvekiliyim. Milletvekilliği görevini yapma fırsatım olmadı. Biz oradaki hükümete seçilecek cumhurbaşkanının işlerini kolaylaştıracak çalışmalar yapacağız boş durmayacağız. Yaptık işte yapacağımız kadar. 16 yıldır koşturuyoruz. Ben hiçbir şeye talip olmam (Meclis Başkanlığı).

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ZİYARETİ

Bu ülkenin geleceğini anlatıyoruz. Diğer adayların terör ile ilgili projeleri ne hiç duydunuz mu, nasıl mücadele edecekler? Bu güne kadar terörle mücadelede kararlı bir söylemlerine rastlamadım. Yanlışım varsa düzeltin. Bu beni endişeye düşürüyor. Selahattin Demirtaş'ın ziyaret edilmesi düşündürüyor. Terör örgütüne açık destek veren birisi. Böyle bir yapıyı ziyaret etmek ne anlama geliyor bunu aziz milletimin taktirine bırakıyorum. Ölen insanların kanı Selahattin Demirtaş'ın üzerine sıçramıştır.

Temel Karamollaoğlu'nun Demirtaş açıklamaları... O da gitsin yanında dursun beraber yapsınlar kampanyayı. O kadar merhamet sahibiyse beraber yapsınlar kampanyayı şenlik olur.

KIRAATHANE TARTIŞMASI...

Gençler bir araya geliyorlar, gençler kitap okuyor araştırma yapıyor vakit geçiriyorlar boş zamanlarında. Çarpıtıyor. Muharrem İnce'nin verimli alan bulduğunu zannediyor. Kahve ayrı şey. Oyunlar oynanır, emekli insanların gittiği yerlerdir. Kıraathane okuma evi gibidir. Bunun ne zararı var İnce neden gocunuyor. Eğitim için okumak şart değil mi? Külliye'ye 10 milyon kitaplı kütüphane kuruyoruz. Bir yandan eğitimden bahsedeceksin genç nesli geleceğe hazırlayacağım diyeceksin bir yandan da bu kadar insani bir işi böyle karikatürize edeceksin. Bu tamamen işi çarpıtmaktır. Sanki bu işten başka projemiz yokmuş gibi. Ömrü hayatında ne yaptın kardeşim yaptığın bir eser varsa onu söyle onu konuşalım. Sorunları torunlara havale etmedik. İşi hep polemik sahasına çekmek istiyor. Kendisini herkese sıcak mesajlar veren halktan biri gibi takdim ediyor. Ama meclisteki grup başkan vekiliyken de görüyoruz. Milletin gönlüne girmek kolay değil.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

İlk memuriyete başlangıcında bir sorun var onu düzelteceğiz. İlk memuriyete başlamalarında bir iyileştirme yapıyoruz bu önemli bir şey.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu

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