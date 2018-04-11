Başbakan Yıldırım'dan piyasalardaki son gelişmeler için dikkat çeken sözler

İşte Yıldırım'ın yaptığı konuşmadan satır başları:

BİR DALGALANMA VAR… NEDENİ ABD VE ÇİN

Bir dalgalanma var. Neden? Çin ile Amerika arasında başlayan bir ticaret savaşı tabiri caizse. Birbirlerine kılıç çektiler. Ne yapıyor Amerika Çin'den alacağı ürünlere ilave vergiler getiriyor. Yüzde 25'e varan vergi koyuyor ki siz oraya satmayın, satamayın. Pahalı olunca kim alacak? Benzerini Çin de yapıyor. Dolayısıyla buradaki ekonomik savaş küresel dengeleri de bozuyor. Şu anda böyle bir süreç yaşıyoruz.

TÜRKİYE BELİRSİZLİĞİN GÖBEĞİNDE

Bu hem ülke ekonomisini tek tek olumsuz etkilediği gibi, küresel belirsizliği de artırıyor. Buna bir de Ortadoğu'da son günlerde yaşananları ilave ederseniz, kimyasal silah kullanımı, masum yavruların hunharca katledilmesi, bütün bunları koyunca küresel anlamda ciddi bir dalgalanma var. Türkiye'de, bu da bundan etkileniyor; der demez etkileniyor. Neden etkileniyor? Çünkü biz bütün bu belirsizliklerin göbeğinde yer alıyoruz.

Bakalım Türkiye'nin Avrasya coğrafyasına baktığınız zaman bütün olayların merkezinde biz var. Terör, savaş, göç hepsi burada. E dolayısıyla biz de etkileniyoruz.

BU SÜREÇLERİ DAHA ÖNCE DE YAŞADIK

Ama şunu milletimiz, müteşebbislerimiz bilsin. Biz bu süreçleri daha önce de yaşadık. Nerede yaşadık? 2016 darbesinden sonra da yaşadık. Ne oldu? Bir çeyrekte yüzde 4 küçüldü Türkiye. Ama hızlı bir şekilde toparlandık, yılı küçülmeyle kapanacak derken tüm tahminleri alt üst ettik büyüdük.

2017'de 7,4 rekor. Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyorlar. ‘Efendim ekonominin bu kadar ısınması doğru bir şey değil’ Büyümeyince, 'ülke büyümüyor' Büyüyünce 'çok büyüsü sıcaklık arttı' Ne istiyorsunuz kardeşim? Bir şey söyleyin.

Devletin verdiği teşviklerle büyümemiz devam edecek. Önceliğimiz sürdürülebilirlik, bir yıl değil her yıl büyüme.

“HER GÜN BİR KARAR DEĞİŞTİRİYORLAR”

Bir Japon bir işe karar verdiğinde işe başlamadan önce 5 yıl çalışır, 5 dakikada da uygulamaya koyar. Amerika 5 dakikada karar verir, 5 yılda işin içinden çıkamaz. Bugünlerde de görüyoruz. Her gün bir karar değiştiriyorlar.

Türklerin de bir özelliği var. Son dakika mucizesi. Onu da unutmayalım. Hiç kimsenin, 'bu iş hayatta bitmez' dediği işi Türkler bitirir. Bunu Marmaray'da Avrasya'da gördük. Yatıyoruz, yatıyoruz son anda bir dalıyoruz. Hepsini halledip geçiyoruz. Ama böyle olmasın. Kararlı istikrarlı kendimizi de çok yormadan, strese girmeden yapsak daha doğru. Ama ben bir gerçeği ifade ediyorum. Demek ki prensip ne? Zor hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır. Anlayışımız bu.

100 proje çalışırsınız. 95'i işe yaramaz. Bırak 95'i 99'u işe yaramaz. Bir tanesini tuttursanız Türkiye'yi uçurmaya yeter. Gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Harcıyor, harcıyor sonunda fark oluşturacak diğerlerinin önüne geçecek bir şey buluyor. O zaman da köşeyi dönüyor. Onun için ARGE önemli, yenilikçilik önemli.

Bizim doğal zenginliğimiz yok, mutlak üstünlüğümüz yok. Bazı ülkelerde cenabı hak vermiş. Akıyor, oradan dolduruyor dolduruyor içiyor. Biz akıl teriyle, alın teriyle mücadeleyle ülkemizi kalkındırıyoruz. Ama bizimki daha kıymetli. Bu kaynaklar tükenir. Tükenmese de biri gelir el koyar, böyle yapıyorlar. Racon kesiyorlar, "sen çok fazla biriktirdin, ver şu kadarını" elinden alıyorlar.



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