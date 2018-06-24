Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevini yaptık. Bu seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi aynı anda seçiyoruz. Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında. Güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Burası Karabağlar, Bahar Yıldırım İlkokulu. Burasının açılışını yapmıştık, şimdi de oyumuzu kullanmak nasip oldu.





233 gün, 33 hafta ENKA şirketine ait üç mühendis, kaçırılmışlardı. Yoğun titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar. Ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler. Ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Ben bütün yetkililere yakın işbirliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtarılmış olması hem ülkemiz hem aileleri açısından büyük bir başarı olmuştur. Tekrar geçmiş olsun diyorum arkadaşlarımıza.



Buradan Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da seçim sonuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız ile takip edeceğiz. Sandıklar açılmaya başladıktan sonra inşallah hayırlısı olur"



Başbakan Yıldırım bir gazetecinin "görevinizi teslim edemeyeceksiniz" sözlerine "koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağız" esprisiyle yanıt verdi.