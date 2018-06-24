Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

    Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı. Başbakan Yıldırım bir gazetecinin, "görevinizi teslim edemeyeceksiniz" sözlerine, "koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağız" esprisiyle yanıt verdi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Başbakan Yıldırım oyunu kullandı
    • Başbakan Yıldırım oyunu kullandı
    • Başbakan Yıldırım oyunu kullandı
    • Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

    Başbakan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevini yaptık. Bu seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi aynı anda seçiyoruz. Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında. Güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Burası Karabağlar, Bahar Yıldırım İlkokulu. Burasının açılışını yapmıştık, şimdi de oyumuzu kullanmak nasip oldu.

    Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

    233 gün, 33 hafta ENKA şirketine ait üç mühendis, kaçırılmışlardı. Yoğun titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar. Ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler. Ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Ben bütün yetkililere yakın işbirliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtarılmış olması hem ülkemiz hem aileleri açısından büyük bir başarı olmuştur. Tekrar geçmiş olsun diyorum arkadaşlarımıza.

    Buradan Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da seçim sonuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız ile takip edeceğiz. Sandıklar açılmaya başladıktan sonra inşallah hayırlısı olur"

    Başbakan Yıldırım bir gazetecinin "görevinizi teslim edemeyeceksiniz" sözlerine "koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağız" esprisiyle yanıt verdi.

    Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

    Etiketler: secim2018 , binali yıldırım , 24 haziran , izmir , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri