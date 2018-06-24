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    Türkiye sandık başında

    Oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

    AA - DHA - İHA
    24.06.2018 - 08:54 | Son Güncelleme:
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    Türkiye sandık başındaNext

    Türkiye sandık başında... Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarışacağı çifte seçimde bugün 56 milyon 342 bin 263 seçmen oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek.

    Etiketler: secim2018 , cumhurbaşkanlığı seçimi , 24 haziran , son dakika , haberler

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